Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı

07.12.2020 16:59
Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı, System.String[]

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 30 Kasım-6 Aralık tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 74 bin kaçak makaron, 24 bin 782 kaçak muhtelif eşya, 11 bin 341 kaçak veya sahte ilaç, 5 ton 773 litre kaçak karışımlı akaryakıt, 1260 paket kaçak sigara, 379 kilogram kaçak tütün, 13 kaçak cep telefonu ve 2 tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Aralık, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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