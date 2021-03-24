Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 34 kişi yakalandı - Son Dakika

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 34 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sigara, tütün, içki ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 15- 21 Mart'ta düzenledikleri operasyonlarda, 766 bin 600 boş makaron, 261 bin 200 dolu makaron, 2 bin 121 muhtelif/elektronik eşya, 1543 paket sigara, 1 ton 43 kilogram tütün, 737 cep telefonu, 558 tıbbi ilaç, 38 puro ve 420 bandrol ile 306 tarihi eser/sikke ele geçirdi.

Gözaltına alınan 34 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.