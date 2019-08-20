Son Dakika Haberleri: Başkentte kaçakçılık operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Başkentte kaçakçılık operasyonu

1 saat önce

Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda cinsel güç artırıcı ve satışı yasak olan sahte ürün ele geçirildi.

Başkentte kaçakçılık operasyonu, System.String[]
Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda cinsel güç artırıcı ve satışı yasak olan sahte ürün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia ve Kültür Büro Amirliği ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda cinsel güç artırıcı ve satışı yasak olan sahte ürün bulundu.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, polisin soruşturması sürüyor.
Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP Diyarbakır Milletvekili Paylan: Sustukça sıra Ankara'ya da, İstanbul'a da gelir
TOKİ 20 ilde 212 arsayı satışa sunuyor Tunceli'de PKK/KCK operasyonu! HDP'li başkan adayı ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı Ankara'da 'kayyum' eylemi: 8 gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 07:41:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte kaçakçılık operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]