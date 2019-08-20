Başkentte kaçakçılık operasyonu
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Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda cinsel güç artırıcı ve satışı yasak olan sahte ürün ele geçirildi.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:45 Kaynak: AA
'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda cinsel güç artırıcı ve satışı yasak olan sahte ürün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia ve Kültür Büro Amirliği ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda cinsel güç artırıcı ve satışı yasak olan sahte ürün bulundu.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, polisin soruşturması sürüyor.
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