Başkentte kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Başkentte kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Sincan ve Çankaya ilçelerindeki iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 6 bin 520 paket bandrolsüz sigara, 22 litre yabancı bandrollü gümrük kaçağı içki ve 162 cinsel içerikli ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.

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