Başkent'te 1 milyon 41 bin 120 adet makaron ele geçirildi - Son Dakika

Ankara'da üç farklı ilçede düzenlenen operasyonda 1 milyon 41 bin 120 adet bandrolsüz, mükerrer ve içi doldurulmuş makaron ile cep telefonları ve kaçak ürünler ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince Çankaya, Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde 4 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon 41 bin 120 adet bandrolsüz, mükerrer ve içi doldurulmuş makaron, 57 adet cep telefonu, 2 bin 485 adet cep telefonu yedek parçası ve 34 bin 841 adet kaçak ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA