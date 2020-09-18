Başkentte kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Gölbaşı ilçesinde bulunan bir araçta kaçak cep telefonları ve yedek parçalarının olduğu bilgisine ulaştı.

Araçta yapılan aramada, 57 bin 152 kaçak ürün ele geçirildi.

Operasyonda, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.