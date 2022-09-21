Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 26 zanlı gözaltına alındı

Başkentte, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve içki kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 12-18 Eylül tarihlerinde düzenledikleri operasyonlarda, 3 milyon 151 bin 240 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 1 milyon 460 bin boş makaron, 23 bin 390 litre karışımlı akaryakıt, 7 bin 161 cinsel içerikli ilaç, 3 bin 440 paket kaçak sigara, 2 bin 554 sahte bandrol, 1548 elektronik ve muhtelif eşya, 230 litre etil alkol, 60 litre alkollü sahte içki, 50 puro, 32 kilogram tütün, 22 cep telefonu ve sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Operasyonlarda, 26 şüpheli gözaltına alındı.