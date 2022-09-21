Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 26 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 26 zanlı gözaltına alındı

21.09.2022 13:54
Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 26 zanlı gözaltına alındı

Başkentte, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.

Başkentte, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve içki kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 12-18 Eylül tarihlerinde düzenledikleri operasyonlarda, 3 milyon 151 bin 240 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 1 milyon 460 bin boş makaron, 23 bin 390 litre karışımlı akaryakıt, 7 bin 161 cinsel içerikli ilaç, 3 bin 440 paket kaçak sigara, 2 bin 554 sahte bandrol, 1548 elektronik ve muhtelif eşya, 230 litre etil alkol, 60 litre alkollü sahte içki, 50 puro, 32 kilogram tütün, 22 cep telefonu ve sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Operasyonlarda, 26 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 26 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 26 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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