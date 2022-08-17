Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 20 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 20 zanlı yakalandı

17.08.2022 01:38
Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 20 zanlı yakalandı

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 20 zanlı gözaltına alındı.

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 20 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 8-14 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonlarda 4 bin 40 sahte bandrol, 1110 paket kaçak sigara, 223 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 72 kilogram kaçak tütün, 15 kaçak cep telefonu, 2 sigara sarma makinesi ve 254 bin 20 makaron ele geçirdi.

Operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

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Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 20 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 20 zanlı yakalandı - Son Dakika
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