Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

03.08.2022 16:09
Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 22 zanlı gözaltına alındı.

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 22 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 25-31 Temmuz'da gerçekleştirdikleri operasyonlarda 615 puro, 400 kilogram tütün, 278 kaçak ilaç, 200 paket kaçak sigara, 102 elektronik ve muhtelif kaçak eşya, 362 sahte bandrol ve 7 milyon 626 bin 400 kaçak makaron ele geçirdi.

Operasyonlarda 22 şüpheli yakalandı.

YORUMLAR
500
AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİSİ MEMMEDOV, EXPO 2023 ALANINI GEZDİ AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİSİ MEMMEDOV, EXPO 2023 ALANINI GEZDİ Ankara'da araçta kendini vuran kadın hastaneye kaldırıldı Ankara'da araçta kendini vuran kadın hastaneye kaldırıldı
Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:45 Alişan, evli olan İzzet Antebi ile mesajları ortaya saçılan Çağla Şıkel'e güveniyor: Öyle biri değil
15:35 Hindistan'da tuhaf evlilik sözleşmesi: Ayda sadece 1 kez pizza yemek, spor yapmayı aksatmamak ve iyi fotoğraf çekmek
15:31 Survivor şampiyonları Ogeday ve Nisa hakkında çarpıcı iddia!
15:32 Çöp evde bulunan Cem Muhammet iyileşiyor: 2 kilo 100 gram aldı, kan değerleri düzeldi
15:18 Fenerbahçe'nin hocası Jesus'tan forvet transferi konusunda beklenmeyen yanıt: Şu anda kadromuz iyi
15:16 Demet Akalın'a tepkiler dinmiyor! Konserde terini silen görevlinin elini öpen Neşet Ertaş örnek gösterildi
15:11 İYİ Partili Bahadır Erdem'den KPSS hakkında suç duyurusu: Bu operasyonun amacı neydi?
15:14 KPSS tartışmalarına Ümit Özdağ da katıldı! ÖSYM binası önünde açıklama yaptı
15:13 NASA Ay'a oyuncak koyun gönderiyor! Artemis-1, 29 Ağustos'ta fırlatılacak
15:07 Ukrayna'dan çıkan tahıl yüklü gemi "Razoni" İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 16:09:46. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement