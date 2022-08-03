Ekipler, 25-31 Temmuz'da gerçekleştirdikleri operasyonlarda 615 puro, 400 kilogram tütün, 278 kaçak ilaç, 200 paket kaçak sigara, 102 elektronik ve muhtelif kaçak eşya, 362 sahte bandrol ve 7 milyon 626 bin 400 kaçak makaron ele geçirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.