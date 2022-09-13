Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 39 zanlı yakalandı

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 5-11 Eylül tarihlerinde düzenledikleri operasyonlarda kaçak olduğu belirlenen 2 bin 571 ilaç, 1580 sigara, 1231 elektronik ve muhtelif eşya, 410 kilogram tütün, 810 puro, 305 litre sahte içki, 20 litre etil alkol, 359 sahte bandrol, 38 cep telefonu, alkol yapımında kullanılan 20 kit ve 13 milyon 800 bin 700 makaron ele geçirdi.

Operasyonlarda yakalanan 39 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.