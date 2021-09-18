Başkentte kadın basketbol turnuvası

Çankaya Üniversitesi 25. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara'da "25. Yıl Kadın Basketbol Turnuvası" düzenleyecek.
Balgat Olimpik Spor Salonu'nda 20-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuvada, Çankaya Üniversitesi, OGM Ormanspor, BOTAŞ ve Antalya 07 Kadın Basketbol takımları mücadele edecek.
Turnuvada maç programı şöyle:
20 Eylül Pazartesi:
14.00/ OGM Ormanspor-BOTAŞ
16.30/ Çankaya üniversitesi - Antalya 07 Basketbol
21 Eylül Salı:
14.00/ BOTAŞ – Çankaya Üniversitesi
16.30/ Antalya 07 Basketbol-OGM Ormanspor
22 Eylül Çarşamba:
14.00/ Antalya 07 Basketbol-BOTAŞ
16.30 Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor
Kaynak: AA
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