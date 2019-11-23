Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN WOMEN), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ Belediyeleri ile İsveç Büyükelçiliği ortaklığında, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında başkentte çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında Kızılay, Keçiören, Sincan, Batıkent metrolarında eş zamanlı olarak bebek bakım odaları hizmete girecek. Kızılay metro istasyonundaki bebek bakım odasının açılışı 25 Kasım Pazartesi saat 10.00'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından gerçekleştirilecek.

Yavaş ve ilçe belediye başkanları, Kızılay Güvenpark Metro Sanat Galerisi'nde Kadın Sığınma Evleri ve Kadın Kooperatifleri tarafından düzenlenecek kermese katılacak.



Etkinliklere destek veren ilçe belediyeler ve Ankaralı kadınlar, 25 Kasım saat 14.00'de Kuğulu Park'ta düdük çalarak "Kadın Şiddetine Hayır" etkinliği yapacak.

Işık enstalasyon açık hava sergisi

Etkinlikler kapsamında Seğmenler Parkı'nda 25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında "Şiddete Karşı Karanlığı Aydınlat" ışık enstalasyon açık hava sergisi düzenlenecek.

Yavaş'ın Seğmenler Parkı'nda vereceği resepsiyonun ardından açılışı yapılacak sergide, kadınların maruz bırakıldığı şiddetin farklı biçimleri ışık tasarımlarıyla anlatılacak.

Sergiye Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, İsveç Büyükelçisi Annika Molin Hellgren ve UN WOMEN Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova ve ilçe belediye başkanları da katılacak.

Çeşitli ışık enstalasyonlarıyla 12 farklı daldaki sanatçı, fiziksel şiddet, ekonomik şiddet, kadın cinayetleri ve aile içi şiddet olmak üzere kadınların maruz kaldığı şiddet türlerine dikkati çekecek.

Sergiyi görmek isteyen vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi, Güvenpark'tan 17.00-20.00 saatleri arasında her yarım saate bir Seğmenler Parkı'na ücretsiz servis kaldıracak.

Belediye binası turuncu renkle ışıklandırılacak

Öte yandan "Ulusal Farkındalık" kampanyasına destek vermek için 25-29 Kasım'da Ankara Büyükşehir Belediye binası turuncu renkle ışıklandıracak.



Sincan Harikalar Diyarı Hanımlar Lokali Sinema Salonu'nda 26 Kasım Salı 15.00-16.00 arasında tiyatro gösterisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğinde Şafaktepe Parkı Halı Sahası'nda 27 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'de dostluk maçı yapılacak.

Bu arada, Büyükşehir Belediyesi, farkındalık oluşturmak amacıyla cadde ve sokaklardaki billboardlara kadına şiddete karşı mücadele mesajlarını taşıdı ve bu yılın ilk 10 ayında aile içi şiddet başta olmak üzere öldürülen 369 kadının ismini kentin birçok noktasındaki led ekranlara yansıttı.