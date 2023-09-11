Başkentte Kadın Şoför, Trafikte Tartıştığı Erkek Şoförü Sürükledi - Son Dakika

Başkentte Kadın Şoför, Trafikte Tartıştığı Erkek Şoförü Sürükledi

Başkentte Kadın Şoför, Trafikte Tartıştığı Erkek Şoförü Sürükledi
Son Güncelleme: 11.09.2023 10:26

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kadın şoför, trafikte tartıştığı erkek şoförü önce tartakladı, ardından aracıyla metrelerce sürükledi. Sürüklenen vatandaş ise daha sonra kendilerini ayırmaya çalışan kurye ile tartıştı.

Ankara'da kadın şoför, trafikte tartıştığı erkek şoförü önce tartakladı daha sonra ise aracıyla metrelerce sürükledi. Sürüklenen vatandaş ise daha sonra kendilerini ayırmaya çalışan kurye ile tartıştı.

ERKEK SÜRÜCÜYÜ TARTAKLADI

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Kardelen Mahallesi'nde iddialara göre, trafikte seyir halinde ilerleyen bir otomobil ve hafif ticari araç tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi nedeniyle cadde ortasında araçlarından inen taraflar kavga etmeye başladı. Kadın sürücü, tartıştığı erkek sürücüyü tartaklayarak otomobilinin çevresinden uzaklaştırdı.

ANBEAN KAMERADA

Kadın sürücü daha sonra erkek sürücüyü metrelerce sürükledi. Sürüklenen vatandaş ise daha sonra kendilerini ayırmaya çalışan kurye ile tartıştı. Olay ise başka bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Tragger, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte Kadın Şoför, Trafikte Tartıştığı Erkek Şoförü Sürükledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentte Kadın Şoför, Trafikte Tartıştığı Erkek Şoförü Sürükledi - Son Dakika
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