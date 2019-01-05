Son Dakika Haberleri: Başkentte Kafede Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Başkentte Kafede Silahlı Kavga: 1 Yaralı

36 dakika önce

Ankara'da bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Ankara'da bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Kavgaya karışan 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Çukurambar Mahallesi 1436. Sokak'ta Marrakesh isimli kafede iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ö. yanında taşıdığı silahla ateş etmeye başladı. Kafede bulunan diğer müşteriler, silahlı kavga nedeniyle panikle çevreye kaçıştı.

Olayda sağ bacağına kurşun isabet eden V.S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bacağından yaralanan V.S'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle her iki gruptan 9 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, güvenlik şeridiyle çevirdikleri olay yerinde inceleme yaptı. Kavgada kullanılan bir tabancaya el konuldu. Kafenin önünde iki boş kovan bulundu.

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, Şahin T. ile Erdal Ş. öncülüğünde hareket eden iki gruba mensup oldukları iddia edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:12 Kaynak: AA

Çukurambar, Çankaya, Ankara, kavga, 3. Sayfa
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