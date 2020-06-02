Başkentte kalaşnikoflu uyuşturucu çetesi çökertildi - Son Dakika

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Keçiören ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.



Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün saat 21.00 sıralarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda S.A., H.A. ve N.E. isimli şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi. Operasyonda 107 adet taş kokain, 3 adet toz kokain, 4 adet ekstasy ve 1 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet otomatik tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait şarjör ve mermilerin ele geçirildiği ifade edildi. - ANKARA