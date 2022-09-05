Başkentte kampüs içinde köpek saldırısı - Son Dakika
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Başkentte kampüs içinde köpek saldırısı

05.09.2022 08:16

Başkentte kampüs içinde köpek saldırısı Öğrenciler köpek sürüsünden canını zor kurtardı Ankara Üniversitesi Dışkapı Yerleşkesinde sokak köpekleri dehşet saçtı.

Başkentte kampüs içinde köpek saldırısı

Öğrenciler köpek sürüsünden canını zor kurtardı

ANKARA - Ankara Üniversitesi Dışkapı Yerleşkesinde sokak köpekleri dehşet saçtı. Yerleşke içinde korku dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre, Ankara Üniversitesi Dışkapı Yerleşkesinde sokak köpekleri 3 kişiye saldırdı. Saldırıya uğrayan öğrenciler canlırını zor kurtardı. Herhangi bir yaralanma olmazken yaşanan korku dolu anlar cep telefonu tarafınhdan görüntülendi.

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Kaynak: İHA

Ankara Üniversitesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte kampüs içinde köpek saldırısı - Son Dakika

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