İddiaya göre, Ankara Üniversitesi Dışkapı Yerleşkesinde sokak köpekleri 3 kişiye saldırdı. Saldırıya uğrayan öğrenciler canlırını zor kurtardı. Herhangi bir yaralanma olmazken yaşanan korku dolu anlar cep telefonu tarafınhdan görüntülendi.

Kaynak: İHA

Ankara Üniversitesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Başkentte kampüs içinde köpek saldırısı - Son Dakika

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