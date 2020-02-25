Başkentte kamyon otomobile çarptı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte kamyon otomobile çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Başkentte kamyon otomobile çarptı: 1 ölü

6 saat önce

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Başkentte kamyon otomobile çarptı: 1 ölü, System.String[]

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Alacalı idaresindeki 06 FP 7036 plakalı kamyon, Çevre Yolu Gölbaşı istikameti Çubuk 1 Barajı Köprüsü'nde, Merve Kısakol idaresindeki 06 BL 1429 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan otomobil sürücüsü Kısakol ve babası Vedat Kısakol, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Merve Kısakol'un hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenilirken, kamyon sürücüsü Alacalı gözaltına alındı.

Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ankara'da koronavirüs paniği devam ederken, Sağlık Bakanı'ndan açıklama geldi
İkinci el araç satışlarında rekor bekleniyor Tecavüzle suçlanan profesörün davasında uzman raporu: Sperm var Dün 16 kuruş zam yapılan benzine bugün 10 kuruş indirim geldi

Son Dakika Haberleri
16:46 Hüseyin Usta, Hollywood'a çalışıyor
16:46 Almula Merter'den yeni roman
16:11 Karanfilin faydaları neler? Karanfil neye iyi gelir?
16:11 Kayısı çekirdeğinin faydaları neler? Kayısı çekirdeği neye iyi gelir?
15:41 Gülden ve Ümit Yaşar Türkiye turnesine çıkıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 17:16:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkentte kamyon otomobile çarptı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]