Başkentte kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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Başkentte kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
6 saat önce
Kazanın meydana geldiği Çubuk Barajı Köprüsü Kaza yapan araçlar Yere saçılan malzemeler Ekiplerin yolu temizleme çalışması ANKARA - Başkentte kamyonla otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan baba ve kızı hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:25 Kaynak: AA
Kazanın meydana geldiği Çubuk Barajı Köprüsü
Kaza yapan araçlar
Yere saçılan malzemeler
Ekiplerin yolu temizleme çalışması ANKARA - Başkentte kamyonla otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan baba ve kızı hastaneye kaldırıldı.
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