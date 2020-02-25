Başkentte kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Başkentte kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Kazanın meydana geldiği Çubuk Barajı Köprüsü Kaza yapan araçlar Yere saçılan malzemeler Ekiplerin yolu temizleme çalışması ANKARA - Başkentte kamyonla otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan baba ve kızı hastaneye kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği Çubuk Barajı Köprüsü

Kaza yapan araçlar

Yere saçılan malzemeler

Ekiplerin yolu temizleme çalışması ANKARA - Başkentte kamyonla otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan baba ve kızı hastaneye kaldırıldı.

Başkentte kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:25 Kaynak: AA
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