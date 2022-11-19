Eşini katlettikten sonra kendini yaktı! Korkunç vahşette sır perdesi aralandı - Son Dakika
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Eşini katlettikten sonra kendini yaktı! Korkunç vahşette sır perdesi aralandı

19.11.2022 15:53

Ankara'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla öldüren adam, olayın ardından kaçtığı boş arazide aracı içerisinde kendisini yaktı. Cinayetin iki eş arasındaki mal varlıklarını paylaşamamasından ötürü ortaya çıktığı öne sürüldü.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Ergenekon Mahallesi Beyazköy Sokak'taki Yaşar Ç. (37), boşanma aşamasında olduğu eşi Zülfi Ç.'nin (38) yanına geldi. İkili arasında mal varlıklarının paylaşılamaması üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Yaşar Ç., eşini defalarca bıçakladıktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Kavga seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Zülfi Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

YANARAK CAN VERDİ

Polis ekipleri ise saldırgan kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Yuva Köyü mevkiinde boş bir arazide otomobil içerisinde patlama bilgisi alan polis ekipleri, katil zanlısı Yaşar Ç.nin içinde bulunduğu LPG'li otomobili patlatarak intihar ettiğini belirledi. LPG'li aracın patlaması ile beraber araç ve içerisinde bulunan katil zanlısı Yaşar Ç. yanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.

Eşini katlettikten sonra kendisini de yakarak öldürdü! Kan donduran cinayette sır perdesi aralandı

2 ÇOCUKLARI VARDI

Öte yandan çiftin 13 senedir evli oldukları, Yaşar Ç.'nin koruma tedbiri yüzünden eşinden 1 yıldır ayrı yaşadığı ve 2 çocuk sahibi oldukları öğrenildi. Ölenlerden Zülfi Ç'nin Karşıyaka Mezarlığında, Yaşar Ç.'nin ise memleketi Çorum'da toprağa verileceği öğrenildi.

Eşini katlettikten sonra kendisini de yakarak öldürdü! Kan donduran cinayette sır perdesi aralandı

ACILI ANNE İSYAN ETTİ: 6-7 KİŞİ OĞLUMA YÜKLENİYORDU

Katil zanlısı Yaşar Ç.'nin annesi Dudu Çeri, olayın mal varlıklarının paylaşılamamasından ötürü çıktığını iddia ederek, "Bir senedir aralarında şiddetli geçimsizlik vardı. Gelin, oğlumdan habersiz kardeşine para vermiş. Tartışma bundan çıkmış. Oğlum iş yerinde kalıyordu. Uzaklaştırması vardı. Oğluma rahat vermediler. 6 - 7 kişi oğluma yükleniyordu sürekli. 13 senelik evliydi. Oğlum bana, 'anne bunlar bana hayır vermiyor. Boşanacağım, yoksa kendime zarar vereceğim' dedi. Oğlum boşanma davası açmıştı. Gelinim beni aradı. 'Ben boşanmaktan vaz geçtim. Ben de dava açacağım. Çekişmeli boşanacağım. Malımı kimseye yedirmem' dedi. Ben de kazanamadığın malı neden istiyorsun, derdin ne dedim. Oğlum 10 senedir o evde otururdu. Bir gün bile gidemedim yanına" dedi.

Eşini katlettikten sonra kendisini de yakarak öldürdü! Kan donduran cinayette sır perdesi aralandı

"İKİ TARAFIN DA PARAYLA İLGİSİ YOK"

Talihsiz kadının dayısı Kenan Kum ise olayın parayla her hangi bir durumdan ötürü yaşanmadığını söyleyerek, "Zülfi benim yeğenim. Yaşar ise yıllardır komşumuzdu. İkisi evlenmişti. Bazı yerlerde yanlışlar var. Açık açık söylüyorum. İki çocukları vardı. Olay para sorunu değil. Bunların hepsi yalan. Her iki tarafın da parayla işi yok. Buraya taşındıklarında çok iyi geçiniyorlardı. Yaşar, belediye bünyesinde çalışmaya başladıktan sonra ipleri kopardı. Asgari ücretle çalışırdı. Belediyeden çalıştıktan sonra daha çok kazanmaya başladı. Ondan dolayı değişmişti. Olay günü evde tartışma çıkmış. Tartıştıktan sonra, Yaşar; eşine, 'sana bu dünyayı dar edeceğim' diyerek sırtına baltayla vurmuş. Ondan sonra da bıçaklamış. Ardından da Yuvaköy Mahallesi'nde intihar ettiğini duyduk" ifadelerini kullandı.

"ARA SIRA KAVGALARI OLUYORDU"

Olayın yaşandığı apartmanın yöneticisi Ahmet Gündüz ise, "Birkaç aydır eşiyle araları bozuktu. Dün de eve gelmiş eşini birkaç yerinden bıçaklamış. Kadın burada vefat etti. Kendisi yürüyerek gitti. Aradan 3-4 saat geçince onun da ölüm haberi geldi. Arkasından, 'Yaşar bey nereye gidiyorsun?' diye bağırdım. Bakmadı bana. Ara sıra kavgaları oluyordu. Yaşar 2 aydır yoktu buralarda. Boşanma davasında olduklarını duydum. Böyle bir şey beklemiyordum" şeklinde konuştu.

Çiftin komşusu olan bir kişi ise "Sesleri duyuyorduk ama olayların bu noktaya geleceğini hiç tahmin etmemiştik. Karşı komşumdu. Sürekli görüşüyorduk. Kadın çok hanımefendi birisiydi ama adamı çok tanımıyordum. Dün boşanma davasından dolayı kadına, 'mal varlığımı sen alamayacaksın' diyerek itiraz etmiş. Kadın da durumu itiraz edince adam bıçaklamış. Elini kolunu sallayarak çıkıp gitmiş adam. Sonra kendini de öldürmüş" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Eşini katlettikten sonra kendini yaktı! Korkunç vahşette sır perdesi aralandı - Son Dakika

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