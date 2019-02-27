Başkentte Kar Etkili Oldu
1 saat önce
Ankara'da öğleden sonra başlayan kar, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Ankara
'da öğleden sonra başlayan kar, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Dün geceden bu yana sıcaklığın düştüğü kentte öğleden sonra özellikle yüksek kesimlere kar yağdı. Kar
yağışı, şehir içi trafikte zaman zaman görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparak karın tadını çıkarırken, belediye ekipleri önlem aldı.
Meteoroloji yetkilileri, yağışın geceden itibaren etkisini yitireceğini, hava sıcaklığının cuma gününden itibaren yükselmesinin beklendiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:27 Kaynak: AA
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