Başkentte kar manzaraları - Son Dakika

Anıtkabir'den kar görüntüleri
Kuğulu Park'ın karla kaplanması
Bazı kısımları donan havuzdaki fıskiyelerden çıkan suyun buz yığını oluşturması
Parka gelen vatandaşların fotoğraf çektirmesi
Vatandaşların karda kayması
Başkentte kar yağışı sonrası karla kaplı yollar
Başkentte kar yağışı sonrası Mamak'ta gençlerin kayarak eğlenmesi ANKARA - Başkent Ankara'da gece boyunca yağan kar kenti beyaza bürüdü. Kuğulu Park'a gelen vatandaşlar karın tadını çıkardı.
Kaynak: AA
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