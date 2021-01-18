Başkentte kar, sokakları beyaza bürüdü (2) - Son Dakika

Ankara- Konya Yolu trafikte ilerleyen araçlar
Araç içinden çekilmiş görüntüler
Mogan Gölü'nden görüntü
Bitki ve ağaçlar üzerinde biriken karlar
Karda yürüyen kişi
Yerde biriken kar
Mogan Gölü'nden Gölbaşı şehir merkezi görüntüsü
Seğmenler'de kar manzarası
Ağaçlarda biriken kar Başkentte kar yağışı etkili oluyor
ANKARA - Ankara'da gün içerisinde belli aralıklarla yağan kar, gece saatlerinde sokakları ve caddeleri beyaza bürüdü.
Kaynak: AA
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