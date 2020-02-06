Başkentte kar yağışı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte kar yağışı (2) - Son Dakika

Başkentte kar yağışı (2)

12 dakika önce

Tandoğan'da etkili olan kar yağışı Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar Polisin trafiğin kontrolünü sağlaması Anıtkabir bölgesinde etkili olan kar yağışı Kar yağışı altında ilerleyen araçlar ANKARA - Başkentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Tandoğan'da etkili olan kar yağışı

Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar

Polisin trafiğin kontrolünü sağlaması

Anıtkabir bölgesinde etkili olan kar yağışı

Kar yağışı altında ilerleyen araçlar ANKARA - Başkentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Başkentte kar yağışı (2)

Anıtkabir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:04 Kaynak: AA
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