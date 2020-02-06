Başkentte kar yağışı (2) - Son Dakika

Başkentte kar yağışı (2)
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Tandoğan'da etkili olan kar yağışı Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar Polisin trafiğin kontrolünü sağlaması Anıtkabir bölgesinde etkili olan kar yağışı Kar yağışı altında ilerleyen araçlar ANKARA - Başkentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:04 Kaynak: AA
Tandoğan'da etkili olan kar yağışı
Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar
Polisin trafiğin kontrolünü sağlaması
Anıtkabir bölgesinde etkili olan kar yağışı
Kar yağışı altında ilerleyen araçlar ANKARA - Başkentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
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