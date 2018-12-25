Başkentte Kar Yağışı
14 dakika önce
- Kent merkezinde kar yağışından detaylar Araçları ile yolda kalan sürücüler Ambulansın kar yağışında ilerlemesi ANKARA - Başkentte kar yağışı nedeniyle araç sürücülerinin trafikte zor anlar yaşadığı görüldü.
- Kent merkezinde kar yağışından detaylar
Araçları ile yolda kalan sürücüler
Ambulansın kar yağışında ilerlemesi
ANKARA - Başkentte kar yağışı nedeniyle araç sürücülerinin trafikte zor anlar yaşadığı görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:58 Kaynak: AA
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