Son Dakika Haberleri: Başkentte Kar Yağışı

Başkentte Kar Yağışı

14 dakika önce

- Kent merkezinde kar yağışından detaylar Araçları ile yolda kalan sürücüler Ambulansın kar yağışında ilerlemesi ANKARA - Başkentte kar yağışı nedeniyle araç sürücülerinin trafikte zor anlar yaşadığı görüldü.

- Kent merkezinde kar yağışından detaylar
Araçları ile yolda kalan sürücüler
Ambulansın kar yağışında ilerlemesi
ANKARA - Başkentte kar yağışı nedeniyle araç sürücülerinin trafikte zor anlar yaşadığı görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:58 Kaynak: AA

Araç, Güncel
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