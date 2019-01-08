Son Dakika Haberleri: Başkentte Kar Yağışı

Başkentte Kar Yağışı

57 dakika önce

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar etkili oldu.

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Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar etkili oldu.

Kent genelinde gece hafif şekilde etkisini gösteren yağış özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı.

Ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmayan kentte, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler gerekli önlemleri aldı. Ekipler kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Zaman zaman etkisini artıran yağış dolayısıyla kent merkezinde birçok yol beyaza bürünürken, hava sıcaklığı gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altında 5 dereceyi gördü.

Bazı yollarda buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Köprü, üst geçit ve tünel altlarında buz sarkıtları oluştu.

Belediyelere bağlı çok sayıda ekip özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu Ulus, Kızılay ve Sıhhiye bölgelerinde kaldırımlarda biriken karları temizlemek için sabahın erken saatlerinde çalışma başlattı.

Yetkililer trafiğe çıkacak sürücüleri sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:33 Kaynak: AA

Ankara, 3. Sayfa
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