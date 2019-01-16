Son Dakika Haberleri: Başkentte Kar Yağışı

Başkentte Kar Yağışı

16 dakika önce

Ankara'da gece yarısı başlayan yoğun kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

Başkentte Kar Yağışı, System.String[]
Ankara'da gece yarısı başlayan yoğun kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

Yağış, ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir soruna yol açmadı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ana güzergahlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla yolların beyaza büründüğü kentte hava sıcaklığı gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altında 3 dereceyi gördü.

Öte yandan yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:40 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaşlı Domagoj Vida, Cumhurbaşkanlığı Yemeğine Katılacak CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş: İlk İcraatımız Makam Araçlarını Azaltmak

Kılıçdaroğlu'nun Levent Gök Gafı, Aday Tanıtım Toplantısına Damga Vurdu İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 04:56:37. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]