Son Dakika Haberleri: Başkentte Kar Yağışı

Başkentte Kar Yağışı

1 saat önce

- Başkentte kar yağışı Kar yağışından detay ANKARA - Ankara'da öğleden sonra başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

- Başkentte kar yağışı
Kar yağışından detay ANKARA - Ankara'da öğleden sonra başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:50 Kaynak: AA

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