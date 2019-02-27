Başkentte Kar Yağışı
1 saat önce
- Başkentte kar yağışı Kar yağışından detay ANKARA - Ankara'da öğleden sonra başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
- Başkentte kar yağışı Kar
yağışından detay ANKARA - Ankara
'da öğleden sonra başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:50 Kaynak: AA
Ankara'da Çöp Konteynerında Bebek Cesedi Bulundu
Ankara'da Kağıt Toplayıcısı Çöp Konteynerına Atılmış Ölü Bebek Buldu
AK Parti'nin Ankara Adayı Özhaseki Yeni Parti İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ankara'da Tanzim Satış Noktalarında İlk Gün 23 Ton Bakliyat Satıldı