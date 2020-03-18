Başkentte kar yağışı - Son Dakika

Başkentte kar yağışı
6 saat önce
Kar yağışı Kızılay Meydanından kar manzaraları Trafikte araçların ilerlemesi Atakule'de kar yağışı Kuğulu Park'ın sevimli sakinlerinden görüntüler Ankara Tren Garı çevresinde kar yağışı Kuzey Ankara bölgesinde kar yağışı ANKARA - Başkentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve...
Kar yağışı
Kızılay Meydanından kar manzaraları
Trafikte araçların ilerlemesi
Atakule'de kar yağışı
Kuğulu Park'ın sevimli sakinlerinden görüntüler
Ankara Tren Garı çevresinde kar yağışı
Kuzey Ankara bölgesinde kar yağışı
ANKARA - Başkentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:29 Kaynak: AA
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