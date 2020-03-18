Başkentte kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte kar yağışı - Son Dakika

Başkentte kar yağışı

6 saat önce

Kar yağışı Kızılay Meydanından kar manzaraları Trafikte araçların ilerlemesi Atakule'de kar yağışı Kuğulu Park'ın sevimli sakinlerinden görüntüler Ankara Tren Garı çevresinde kar yağışı Kuzey Ankara bölgesinde kar yağışı ANKARA - Başkentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve...

Kar yağışı

Kızılay Meydanından kar manzaraları

Trafikte araçların ilerlemesi

Atakule'de kar yağışı

Kuğulu Park'ın sevimli sakinlerinden görüntüler

Ankara Tren Garı çevresinde kar yağışı

Kuzey Ankara bölgesinde kar yağışı

ANKARA - Başkentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Başkentte kar yağışı

Kuğulu Park, Kızılay, Atakule, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:29 Kaynak: AA

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