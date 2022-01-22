Başkentte kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

- Başkentte kar yağışı etkili oldu

ANKARA - Başkentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı havanın aydınlanmasıyla etkisini arttırdı.

Ankara güne kar yağışı ile başladı. Beklenen kar yağışı gece saatlerinde hafif bir şekilde devam ederken sabahın ilk saatlerinde etkisini artırdı. Özellikle Ankara'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kuvvetli kar yağışı bazı sürücülerin trafiğe hazırlıksız yakalanmasına yol açtı. Başkentin yüksek noktalarında kar kalınlığı yaklaşık olarak 5-6 santimetreyi buldu. Ana yol ve ara sokaklar da belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları ile temizlendi.

Karlı havalara alışkın olduğunu belirten bir vatandaş, "Sabah kalktığımda camdan baktım lapa lapa kar yağdığını gördüm. Şu anda da iş yerimi açmaya gidiyorum. Ben doğulu olduğum için karlı havalara alışkınım" ifadelerini kullandı.

Gideceği yerlere ulaşımda zorluk yaşadığını dile getiren bir vatandaş, toplu taşıma aracı ile ulaşımını sağladığını, karlı güne hazırlıksız yakalandığını ve yürümekte zorlandığını aktardı.