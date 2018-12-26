Son Dakika Haberleri: Başkentte Kar Yağışının Etkili Olduğu Yerler Havadan Görüntülendi

Başkentte Kar Yağışının Etkili Olduğu Yerler Havadan Görüntülendi

1 saat önce

- Başkentte etkili olan kar yağışı Havadan Ankara Kalesi ve çevresi Havadan Eymir Gölü ve çevresi ANKARA - Ankara'da gece etkili olan kar yağışı sonrası kent beyaza büründü.

- Başkentte etkili olan kar yağışı
Havadan Ankara Kalesi ve çevresi
Havadan Eymir Gölü ve çevresi ANKARA - Ankara'da gece etkili olan kar yağışı sonrası kent beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu yerler drone kamera ile havadan görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:07 Kaynak: AA

Eymir, Ankara, Kar, Güncel
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