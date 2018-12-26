Başkentte Kar Yağışının Etkili Olduğu Yerler Havadan Görüntülendi
1 saat önce
- Başkentte etkili olan kar yağışı Havadan Ankara Kalesi ve çevresi Havadan Eymir Gölü ve çevresi ANKARA - Ankara'da gece etkili olan kar yağışı sonrası kent beyaza büründü.
- Başkentte etkili olan kar yağışı
Havadan Ankara
Kalesi ve çevresi
Havadan Eymir
Gölü ve çevresi ANKARA - Ankara'da gece etkili olan kar yağışı sonrası kent beyaza büründü. Kar
yağışının etkili olduğu yerler drone kamera ile havadan görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:07 Kaynak: AA
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