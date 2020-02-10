Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

54 dakika önce

Başkentte karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden biri bebek 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Başkentte karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden biri bebek 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Altındağ ilçesi Şehit Cemalettin Koç Sokak'ta bulunan Huzur Apartmanı'nın ikinci katındaki dairede meydana gelen olayda, Görgülü ailesi doğal gaz sızıntısı nedeniyle karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Sızıntıyı farkeden ailenin ihbarıyla olay yerine 112 acil, Başkentgaz ve polis ekipleri sevk edildi.

Karbonmonoksit gazından etkilenen Fikret, Hatice, Mehmet Can Görgülü ile 2-3 yaşlarındaki bebek ambulansla hastaneye götürüldü.

Başkentgaz ekibi, apartmanın doğal gaz tesisatında inceleme yaparak dairedeki sızıntıyı giderdi.

Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Başkentgaz, Altındağ, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de yeni koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 909'a yükseldi
İdlib'e gece yarısı askeri sevkiyat yapıldı Canan Kaftancıoğlu yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi Çin'in Wuhan şehrinden ürküten koronavirüs görüntüsü: Kocam ölüyor, birisi lütfen bana yardım etsin

Son Dakika Haberleri
07:41 92. Oscar ödülleri sahiplerini buldu
01:41 Zeynep Demire'den alkışlanacak harekat
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 07:52:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]