Başkentte Katar Milli Günü kutlandı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye ve Katar'ın başta savunma ve güvenlik konularında olmak üzere samimi ve dostane ilişkilerinin yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Köklü tarihi geçmişimiz ve ortak değerlerimiz çerçevesinde önümüzdeki dönemde de hem ülkelerimiz için hem silahlı kuvvetlerimiz için önemli işler yapacağımızı görüyoruz, biliyoruz." dedi.

Katar Milli Günü vesilesiyle J. W. Marriott Otel'de resepsiyon verildi. Resepsiyona, Milli Savunma Bakanı Akar ve Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani'nin yanı sıra birçok ülkenin büyükelçisi, askeri ataşeler ve siyasetçiler katıldı.

Resepsiyonda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dost ve kardeş Katar'ın bu önemli ve anlamlı gününde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Akar, Katar ile Türkiye'nin tarihi, kültürel ve ortak değerler çerçevesinde yaptıkları çeşitli faaliyetler olduğunu hatırlatarak, askeri, siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal çalışmalarla iki ülke arasındaki mevcut kardeşliği daha da pekiştirdiklerini dile getirdi.

İki ülke ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğunun çeşitli olaylardan sonra çok daha açık şekilde ortaya konulduğunu ve hep beraber görüldüğünü vurgulayan Akar, "Çeşitli şekillerde kederde, kıvançta bir ve beraber olmak suretiyle tek yürek olarak bu güçlüklere karşı birlikte karşı koyduk. Çok şükür o zorlukları başarılı şekilde aştık. Şu anda da başta askeri konularda savunma ve güvenlik konularında olmak üzere samimi, dostane ve kardeşçe ilişkilerimiz yoğun şekilde devam etmekte." dedi.

Akar, hem Katar'da hem Türkiye'de yaptıkları çalışmalarla bu ilişkileri her geçen gün pekiştirdiklerine dikkati çekerek, "Bu çalışmalarımız gerçekten iki tarafın da kendi isteği ve arzusu çerçevesinde yapıcı olarak devam etmekte. Bunun sadece Katar ve Türkiye için değil, aynı zamanda içinde bulunduğumuz bölgelerin güvenliği bakımından çok önemli katkılar sağladığını hep beraber görüyoruz." diye konuştu.

İki ülke arasındaki iş birliğinin bölgedeki ve dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki ülkelere her türlü insani yardımı içerecek şekilde devam ettiğine değinen Akar, "Bizim 2015'ten itibaren yapmakta olduğumuz askeri iş birliğimiz ve savunma sanayisi konusundaki güçlü beraberliğimiz de başarılı bir şekilde devam etmekte. Bunun da meyvelerini aldık ve almaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Akar, özellikle 6-7 Aralık'ta Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesinin "son derece yapıcı, son derece karşılıklı anlayışa dayalı olumlu sonuçları olan" bir toplantı yaptığını belirterek, toplantının sonunda da 15 çeşitli konuda anlaşma imzalanmasının ilişkilerin pekiştiğini gösterdiğini söyledi.

Türkiye ve Katar'ın bugüne kadar çok olumlu işler yaptıklarını vurgulayan Akar, "Köklü tarihi geçmişimiz ve ortak değerlerimiz çerçevesinde önümüzdeki dönemde de hem ülkelerimiz için hem silahlı kuvvetlerimiz için önemli işler yapacağımızı görüyoruz, biliyoruz. Bu yaptığımız çalışmalar sadece bizim için, Türkiye ve Katar için değil, aynı zamanda tüm bölge için de insanlık için de son derece katkı sağlayacaktır. Bundan da eminim." dedi.

"Katar-Türkiye ikili ilişkilerinin farklı olduğu bir sır değil"

Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Sani de bugün Katar'ın kurucusu Şeyh Jassim bin Muhammed Al Sani'nin hatırasını ve kendilerine bıraktığı mirası bir kez daha andıklarını belirtti.

Kurucu Al Sani'nin çevreye olan ilgisini ve duygusal bağlılığını hatırlatan Büyükelçi, bugün tüm ülkelerin vatandaşlarını, çevreyi, kaynakları ve nimetleri korumaya çağırdığını ve küresel ısınmanın yıkıcı etkilerini sınırlamak için çözümler bulmaya çalıştığını ifade etti.

Büyükelçi Al Sani, şöyle devam etti:

"Bu güzel günü ikinci ülkemiz olarak sevdiğimiz ve her düzeyde en güçlü ve en sağlam bağlarla bağlı bulunduğumuz Türkiye'de ailemiz ve kardeşlerimizle kutluyoruz. Katar-Türkiye ikili ilişkilerinin farklı olduğu ve bunun iki ülke arasındaki tüm sektörlere ve alanlara yansıması bir sır değildir. Bu durum ister Katar devletinde ister Türkiye Cumhuriyeti'nde rahatlıkla görülebilmektedir. İlişkilerin bu farklılığı siyasete de yansımış, bu da büyük bir uyum ve ortak iş birliğine yol açmış ve birçok siyasi, bölgesel ve uluslararası konuya ilişkin görüştü uzlaşma sağlamıştır."

Türkiye ve Katar'ın daha da yakınlaşmasını sağlamaktan, elde edilen kazanımları pekiştirmekten ve iki ülke halklarının çıkarları için çalışmaktan kaçınmayacağını kaydeden Al Sani, ülkesi ve Türkiye'nin daha fazla yakınlaşması, güvenlik, kalkınma ve istikrar temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından pasta kesildi.