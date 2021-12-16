Üye Girişi
Başkentte Katar Milli Günü kutlandı - Son Dakika

Başkentte Katar Milli Günü kutlandı

16.12.2021 22:41
Başkentte Katar Milli Günü kutlandı

Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye ve Katar'ın başta savunma ve güvenlik konularında olmak üzere samimi ve dostane ilişkilerinin yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Köklü tarihi geçmişimiz ve ortak değerlerimiz çerçevesinde önümüzdeki dönemde de hem ülkelerimiz için hem silahlı...

Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye ve Katar'ın başta savunma ve güvenlik konularında olmak üzere samimi ve dostane ilişkilerinin yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Köklü tarihi geçmişimiz ve ortak değerlerimiz çerçevesinde önümüzdeki dönemde de hem ülkelerimiz için hem silahlı kuvvetlerimiz için önemli işler yapacağımızı görüyoruz, biliyoruz." dedi.

Katar Milli Günü vesilesiyle J. W. Marriott Otel'de resepsiyon verildi. Resepsiyona, Milli Savunma Bakanı Akar ve Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani'nin yanı sıra birçok ülkenin büyükelçisi, askeri ataşeler ve siyasetçiler katıldı.

Resepsiyonda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dost ve kardeş Katar'ın bu önemli ve anlamlı gününde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Akar, Katar ile Türkiye'nin tarihi, kültürel ve ortak değerler çerçevesinde yaptıkları çeşitli faaliyetler olduğunu hatırlatarak, askeri, siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal çalışmalarla iki ülke arasındaki mevcut kardeşliği daha da pekiştirdiklerini dile getirdi.

İki ülke ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğunun çeşitli olaylardan sonra çok daha açık şekilde ortaya konulduğunu ve hep beraber görüldüğünü vurgulayan Akar, "Çeşitli şekillerde kederde, kıvançta bir ve beraber olmak suretiyle tek yürek olarak bu güçlüklere karşı birlikte karşı koyduk. Çok şükür o zorlukları başarılı şekilde aştık. Şu anda da başta askeri konularda savunma ve güvenlik konularında olmak üzere samimi, dostane ve kardeşçe ilişkilerimiz yoğun şekilde devam etmekte." dedi.

Akar, hem Katar'da hem Türkiye'de yaptıkları çalışmalarla bu ilişkileri her geçen gün pekiştirdiklerine dikkati çekerek, "Bu çalışmalarımız gerçekten iki tarafın da kendi isteği ve arzusu çerçevesinde yapıcı olarak devam etmekte. Bunun sadece Katar ve Türkiye için değil, aynı zamanda içinde bulunduğumuz bölgelerin güvenliği bakımından çok önemli katkılar sağladığını hep beraber görüyoruz." diye konuştu.

İki ülke arasındaki iş birliğinin bölgedeki ve dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki ülkelere her türlü insani yardımı içerecek şekilde devam ettiğine değinen Akar, "Bizim 2015'ten itibaren yapmakta olduğumuz askeri iş birliğimiz ve savunma sanayisi konusundaki güçlü beraberliğimiz de başarılı bir şekilde devam etmekte. Bunun da meyvelerini aldık ve almaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Akar, özellikle 6-7 Aralık'ta Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesinin "son derece yapıcı, son derece karşılıklı anlayışa dayalı olumlu sonuçları olan" bir toplantı yaptığını belirterek, toplantının sonunda da 15 çeşitli konuda anlaşma imzalanmasının ilişkilerin pekiştiğini gösterdiğini söyledi.

Türkiye ve Katar'ın bugüne kadar çok olumlu işler yaptıklarını vurgulayan Akar, "Köklü tarihi geçmişimiz ve ortak değerlerimiz çerçevesinde önümüzdeki dönemde de hem ülkelerimiz için hem silahlı kuvvetlerimiz için önemli işler yapacağımızı görüyoruz, biliyoruz. Bu yaptığımız çalışmalar sadece bizim için, Türkiye ve Katar için değil, aynı zamanda tüm bölge için de insanlık için de son derece katkı sağlayacaktır. Bundan da eminim." dedi.

"Katar-Türkiye ikili ilişkilerinin farklı olduğu bir sır değil"

Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Sani de bugün Katar'ın kurucusu Şeyh Jassim bin Muhammed Al Sani'nin hatırasını ve kendilerine bıraktığı mirası bir kez daha andıklarını belirtti.

Kurucu Al Sani'nin çevreye olan ilgisini ve duygusal bağlılığını hatırlatan Büyükelçi, bugün tüm ülkelerin vatandaşlarını, çevreyi, kaynakları ve nimetleri korumaya çağırdığını ve küresel ısınmanın yıkıcı etkilerini sınırlamak için çözümler bulmaya çalıştığını ifade etti.

Büyükelçi Al Sani, şöyle devam etti:

"Bu güzel günü ikinci ülkemiz olarak sevdiğimiz ve her düzeyde en güçlü ve en sağlam bağlarla bağlı bulunduğumuz Türkiye'de ailemiz ve kardeşlerimizle kutluyoruz. Katar-Türkiye ikili ilişkilerinin farklı olduğu ve bunun iki ülke arasındaki tüm sektörlere ve alanlara yansıması bir sır değildir. Bu durum ister Katar devletinde ister Türkiye Cumhuriyeti'nde rahatlıkla görülebilmektedir. İlişkilerin bu farklılığı siyasete de yansımış, bu da büyük bir uyum ve ortak iş birliğine yol açmış ve birçok siyasi, bölgesel ve uluslararası konuya ilişkin görüştü uzlaşma sağlamıştır."

Türkiye ve Katar'ın daha da yakınlaşmasını sağlamaktan, elde edilen kazanımları pekiştirmekten ve iki ülke halklarının çıkarları için çalışmaktan kaçınmayacağını kaydeden Al Sani, ülkesi ve Türkiye'nin daha fazla yakınlaşması, güvenlik, kalkınma ve istikrar temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından pasta kesildi.

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Milli, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte Katar Milli Günü kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
22:45 Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasına ilişkin kanun teklifi komisyonda kabul edildi
22:13 Kılıçdaroğlu, "Bu gece size bir haberim var" diyerek CHP'li belediyelerde verilecek en düşük maaşı açıkladı
22:06 Yerli SİHA hakkında Fransız Capital dergisinden yorum: Peynir ekmek gibi satılıyor
21:46 Volkan Demirel ile hocalık için anlaşma sağlandı
21:44 Ece Üner'in programı ekranlara veda ediyor
20:45 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması: 16 kilo daha fazla et alınabilir
20:33 Son Dakika! A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
20:24 Bakan Nebati'nin kardeşinin faiz kararını bilmesine Akşener'den sert tepki: Yapılan iş suçtur
19:56 Son Dakika! Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 18 bin 100 yeni vaka tespit edildi
19:32 Galatasaray yönetiminde yaşanan istifalara Burak Elmas'tan çarpıcı açıklama
Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasına ilişkin kanun teklifi komisyonda kabul edildi Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasına ilişkin kanun teklifi komisyonda kabul edildi         
22:46
25 el işlemeli bıçak çalan İYİ Partili yönetici gözaltında! Birini de Akşener'e hediye etmiş 25 el işlemeli bıçak çalan İYİ Partili yönetici gözaltında! Birini de Akşener'e hediye etmiş         
18:48
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı! Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı!         
14:40
Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı         
14:06
Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı         
13:14
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek         
12:37
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu         
11:57
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak         
08:01
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 22:49:42. #1.12#
SON DAKİKA: Başkentte Katar Milli Günü kutlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement