Son Dakika Haberleri: Başkentte Katar Milli Günü resepsiyonu verildi
Son Dakika Güncel Başkentte Katar Milli Günü resepsiyonu verildi - Son Dakika

Başkentte Katar Milli Günü resepsiyonu verildi

6 saat önce

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, Türkiye-Katar ilişkilerinin sağlam değerler ve yüce ilkelerden oluşan bir zeminde inşa edildiğini ve örnek bir nitelik taşıdığını söyledi.

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, Türkiye-Katar ilişkilerinin sağlam değerler ve yüce ilkelerden oluşan bir zeminde inşa edildiğini ve örnek bir nitelik taşıdığını söyledi.

Başkentte bir otelde verilen Katar Milli Günü resepsiyonuna, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eski Başbakan Binali Yıldırım, eski bakanlar, yerli ve yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Şafi, davete katılanlara teşekkür etti. Türkiye-Katar ilişkilerinin her düzeyde uluslararası örnek bir ilişkiye dönüştüğünü kaydeden Şafi, "Türkiye-Katar ilişkileri sağlam değerler ve yüce ilkelerden oluşan bir zemin üzerinde inşa edilmiş örnek bir ilişkidir. Bunun yanı sıra uluslararası ve bölgesel siyasi konularda da tam bir uyum içinde hareket etmekteyiz." dedi.

Şafi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilge liderliklerinde iki ülke arasındaki ilişkilerin geldiği aşamadan mutluluk duyduğunu ve daha da ilerlemesini arzuladığını vurgulayarak, "Türkiye'nin karşı karşıya kalacağı zorluklarla hep yanında olacağımızı da vurgulamak isteriz." ifadesini kullandı.

Daha sonra Şafi ve beraberindekiler, Katar ve Türkiye bayraklarının bulunduğu pastayı kesti.

Büyükelçi Şafi, ulusal kıyafetiyle bazı davetlilerle fotoğraf çektirdi, salona kurulan çadırda misafirlerine kahve ikram etti.

Davetliler konuşmaların ardından, Katar mutfağının lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

Başkentte Katar Milli Günü resepsiyonu verildi

İmamı Şafi, Türkiye, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa, Didier Deschamps'ın sözleşmesini uzattı!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Orhan Pamuk'la alakalı değil Alman Seyahat Acenteleri Birliği'nden Türkiye itirafı: Eski gücüne geri döndü Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 04:26:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte Katar Milli Günü resepsiyonu verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]