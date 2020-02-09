Başkentte "kayıp" olarak aranan kişi otomobilinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte 'kayıp' olarak aranan kişi otomobilinde ölü bulundu - Son Dakika

Başkentte "kayıp" olarak aranan kişi otomobilinde ölü bulundu

6 saat önce

Ankara'da ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan kişi, otomobilinin içerisinde kalbinden bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Başkentte

Ankara'da ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan kişi, otomobilinin içerisinde kalbinden bıçaklanmış halde ölü bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mamak ilçesinde fırıncılık yapan Yıldıray Altun'un (35) sabah iş yerine gitmemesi ve telefonlara cevap vermemesi üzerine telaşlanan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Yapılan incelemenin ardından Altun'a ait otomobil, ilçedeki bir mahallede park halinde bulundu. Kalbinden bıçaklanarak öldürülmüş olduğu tespit edilen Altun'un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'in Wuhan şehrinden ürküten koronavirüs görüntüsü: Kocam ölüyor, birisi lütfen bana yardım etsin
Van Gölü kıyısında donma tehlikesi geçiren göçmenler hastaneye kaldırıldı Yoğun kar yağışı nedeniyle 25 ilde okullar tatil edildi Son dakika: AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz trafik kazasında yaralandı

Son Dakika Haberleri
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 22:58:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkentte "kayıp" olarak aranan kişi otomobilinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]