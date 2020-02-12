Başkentte "Kendini Kurtaran Şehir, Parmak İzlerim" sergisi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte 'Kendini Kurtaran Şehir, Parmak İzlerim' sergisi açıldı - Son Dakika

Başkentte "Kendini Kurtaran Şehir, Parmak İzlerim" sergisi açıldı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla ressam Memik Kibarkaya'nın çizdiği, şehrin kurtuluşunda öne çıkan isimlerin portrelerinin yer aldığı "Kendini Kurtaran Şehir, Parmak İzlerim" sergisi açıldı.

Başkentte

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla ressam Memik Kibarkaya'nın çizdiği, şehrin kurtuluşunda öne çıkan isimlerin portrelerinin yer aldığı "Kendini Kurtaran Şehir, Parmak İzlerim" sergisi açıldı.

Kızılay Metro Sergi Salonu'nda açılışı yapılan sergide gazetecilere çalışma hakkında bilgi veren Ressam Kibarkaya, Milli Savunma Bakanlığı ve çeşitli kurumlar ile ailelerinden aldığı kahramanların resimlerini kendi tekniğiyle portreye yansıttığını anlattı.

Her yıl kutlanan kurtuluşun 100'üncü yılına özel olarak bu çalışmayı yürüttüklerini belirten Kibarkaya, "Resim yapmak ruh işidir. Eğer ruh varsa o sanata dönüşür. Ruh yoksa dönüşmez." dedi.

Kibarkaya, kullandığı tekniği, "Önce yağlı pastelleri eziyorum. Sonra bazı yağlı boyalardan katıyorum. Sonra kimyasalları katıyorum. Bunu çamur haline getiriyorum. Çamur olduğu için de tuvale bulanmıyor. O nedenle parmaklarımla yapıyorum." ifadeleriyle anlattı.

Ressam Kibarkaya, katkılarından dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti.

Sütçü İmam, Kılıç Ali Paşa, Yörük Selim gibi Kahramanmaraş'ın sembol isimlerinin portrelerinin yer aldığı sergi 20 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Memik Kibarkaya, Kahramanmaraş, Kızılay, Ressam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:06 Kaynak: AA
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