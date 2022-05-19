Kimsesiz kişi hastane önünde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kimsesiz kişi hastane önünde ölü bulundu

19.05.2022 13:37

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kimsesiz kişi, hastane önünde ölü bulundu.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kimsesiz kişi, hastane önünde ölü bulundu.

Kimsesiz olduğu öğrenilen Yusuf Düzgün'ü (60), Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kaldırım üzerinde hareketsiz halde görenler, durumu sağlık görevlileri ile polise bildirdi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Düzgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Düzgün'ün cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri yaptıkları araştırmada, Düzgün'ün kimsesiz olduğunu ve bölgedeki yol kenarlarında, bazen de otellerde kaldığını tespit etti.

Kimsesiz kişi hastane önünde ölü bulundu
Kimsesiz kişi hastane önünde ölü bulundu
Kimsesiz kişi hastane önünde ölü bulundu
Kimsesiz kişi hastane önünde ölü bulundu
Kimsesiz kişi hastane önünde ölü bulundu
Kimsesiz kişi hastane önünde ölü bulundu
Kimsesiz kişi hastane önünde ölü bulundu

YORUMLAR
500
Hastane önünde ölü bulundu Hastane önünde ölü bulundu Antalya'da kendisinden haber alınamayan genç ölü bulundu Antalya'da kendisinden haber alınamayan genç ölü bulundu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kimsesiz kişi hastane önünde ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
14:42 Gülben Ergen'e "Bekarsınız, erkek ihtiyacınız olmuyor mu?" sorusu soruldu! Ergen'den şaşırtan cevap...
14:38 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan Bolu Belediyesi'nin yabancılara uyguladığı fiyat politikasına 40 bin lira para cezası
13:59 Rusya, Azovstal fabrikasından tahliye edilen yaralı askerlerin görüntülerini paylaştı
13:57 Bıçaklı kavgada yaralılara müdahale için olay yerine gelen sağlıkçı, eşini kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
13:52 Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı açıklaması: Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız
13:46 İlk defa oy kullanacak seçmenlerin tercihi CHP oldu! En çok CHP, ikinci sırada AK Parti, üçüncü sırada kararsızlar yer aldı
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
12:16 Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den "Yaramızda kalsın" mesajı
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 14:49:54. #1.12#
SON DAKİKA: Kimsesiz kişi hastane önünde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement