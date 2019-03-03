Son Dakika Haberleri: Başkentte Kıraathaneye Silahlı Saldırı

Başkentte Kıraathaneye Silahlı Saldırı

15 dakika önce

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kıraathaneye pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Başkentte Kıraathaneye Silahlı Saldırı, System.String[]
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kıraathaneye pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Avcılar Mahallesi Karahöyük Caddesi'nde bulunan Kazım K'ye ait kıraathaneye gece saatlerinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler pompalı tüfekle ateş açtı.

Tüfekten çıkan fişekler iş yerinin camlarına isabet ederken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Saldırının ardından şüpheliler olay yerine geldikleri plakası henüz tespit edilemeyen otomobille Yahyalar Mahallesi'ne doğru kaçtı, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kıraathanedeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye alan ekipler, şüphelilerin kimliğini belirlemeye çalışıyor.

Öte yandan, saldırganların ateş açtığı sırada personelin temizlik yaptığı ve iş yeri sahibinin kıraathaneye yeni geldiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:50 Kaynak: AA

Yenimahalle, Ankara, Güncel
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