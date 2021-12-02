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Başkentte Kış El Sanatları Fuarı düzenlendi - Son Dakika

Başkentte Kış El Sanatları Fuarı düzenlendi

02.12.2021 13:31

Ankara'da görev yapan askeri ataşe eşleri tarafından ülkelerine dair izler taşıyan ürünlerin sergilendiği Kış El Sanatları Fuarı düzenlendi.

Ankara'da görev yapan askeri ataşe eşleri tarafından ülkelerine dair izler taşıyan ürünlerin sergilendiği Kış El Sanatları Fuarı düzenlendi.

Ankara HiltonSA otelinde düzenlenen fuara yabancı misyon temsilcileri başta olmak üzere birçok davetli katıldı.

ABD, Kanada, Mısır, Hindistan, Güney Kore ve Japonya'nın da yer aldığı 25 ülkenin Ankara'da görevli askeri ataşelerinin eşleri, ülkelerine dair hazırladıkları ürünleri davetlilere sundu.

Eşler, açılış öncesi şarkılar seslendirdi.

Fuarda elde edilecek gelir, bir yetimhaneye bağışlanacak.

Fuar saat 20.00'ye kadar açık olacak.

Başkentte Kış El Sanatları Fuarı düzenlendi
Başkentte Kış El Sanatları Fuarı düzenlendi
Başkentte Kış El Sanatları Fuarı düzenlendi
Başkentte Kış El Sanatları Fuarı düzenlendi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Japonya, Kanada, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte Kış El Sanatları Fuarı düzenlendi - Son Dakika


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