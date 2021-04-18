Başkentte kısıtlamalara uymayarak faaliyet yürüten kafedeki yaklaşık 100 kişiye para cezası - Son Dakika

Ankara'da gizlice faaliyet yürüttüğü belirlenen kafedeki yaklaşık 100 kişiye salgın kısıtlamalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi'nde bulunan kafenin kapalı görünmesine rağmen faaliyetini sürdürdüğü bilgisi üzerine Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Adrese baskın düzenleyen ekipler, kafedeki çok sayıda müşteriyle karşılaştı.
Polisin kafeye girmesiyle müzik yayını kesildi, ekipler içeridekilerin kimlik bilgilerini kontrol etti.
İşletmedeki yaklaşık 100 kişiye salgın tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası kesildi, iş yeriyle ilgili cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA
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