Başkentte Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde "Mülteci Hikayeleri Fotoğraf Sergisi" açıldı - Son Dakika

Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirinin eserlerinin de yer aldığı "Mülteci Hikayeleri Fotoğraf Sergisi" Ankara'da sanatseverlerle buluştu.

Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde serginin açılışında konuşan Kosova'nın Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli, mültecileri anlatan sergiyi daha çok kişiye ulaşmak için Kızılay metrosunda bulunan galeride düzenlediklerini belirterek, "Malum yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle sadece davetli misafirlerimiz ve Kızılay metrosundan geçen değerli yolculara açık olacak bir sergi." dedi.

Serginin açılmasında yardımlarını esirgemeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Metro Sanat Galerisi yetkililerine ve emeği geçen herkese şükranlarını sunduğunu belirten Dugolli, "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'ne kadar açık kalacak sergide eserleri yer alan iki değerli fotoğrafçımız, Esra Hacıoğlu ve Hazir Reka'ya da teşekkür etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Bu sergide bir araya getirilmeye çalışılan birkaç hikaye olduğunu dile getiren Dugolli, başka milyonlarca hikaye olduğunu bildiklerini ifade ederek, "Fotoğrafçı Hazir Reka'nın Kosova'daki savaş sırasında kendisi de mülteciydi. Diğer yandan Esra Hacıoğlu ise Kosovalı mültecilerin soyundan geliyor. Yani her birimizin farklı farklı hikayesi var ve her birimiz kendimizi herhangi bir mültecide görmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Dugolli, mültecilerin öğretmen, öğrenci, işsiz, fotoğrafçı, alim, veli, bilim insanı, sporcu olduğunu, yani her birinin bir hayatı, acısı, kaybı ve çilesi olduğunu, yardım elini, dayanışmayı ve saygıyı hak ettiklerini vurguladı.

Sergide, son kırk yılda ülkesinin tarihindeki önemli olayları belgeleyen Kosovalı fotoğrafçı Hazir Reka, ülke nüfusunun yarısından fazlasının Sırp güçleri tarafından sınır dışı edilmesiyle sonuçlanan Kosova savaşında akıldan çıkmayan hikayeleri betimliyor.

AA foto muhabiri ve üç kuşak önceki Kosovalı mültecilerin soyundan gelen Esra Hacıoğlu ise Suriyeli mültecilerin günümüzdeki durumunu belgeliyor. Çalışmalarında mültecilerin acılarını, aynı zamanda hayallerini ve umutlarını da anlatıyor.

Sergide yer alan eserler 21 Haziran'dan itibaren Altındağ'daki Arnavut Kültür Merkezi'nde beğeniye sunulacak.