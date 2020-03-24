Başkentte komşuların kavgası korkuttu - Son Dakika

Başkentte komşuların kavgası korkuttu
7 saat önce
Ankara'nın Mamak ilçesinde bilinmeyen bir sebeple komşular arasında çıkan kavgada gergin anlar yaşandı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde bilinmeyen bir sebeple komşular arasında çıkan kavgada gergin anlar yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara'da bir apartmanın bahçesinde komşu oldukları öğrenilen 5 kişi arasında bilinmeyen sebeple kavga çıktı. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 kişinin 2 kişiye ellerinde bulunan cisimlerle saldırdığı ve yaraladığı görülürken, çevredeki vatandaşların, 'yapmayın, hepimiz Müslümanız, ne olursunuz' ifadelerini kullanarak kavgayı durdurmaya çalıştıkları duyuluyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:44 Kaynak: İHA
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