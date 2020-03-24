Başkentte komşuların kavgası korkuttu - Son Dakika
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Başkentte komşuların kavgası korkuttu

7 saat önce

Ankara'nın Mamak ilçesinde bilinmeyen bir sebeple komşular arasında çıkan kavgada gergin anlar yaşandı.

Başkentte komşuların kavgası korkuttu, System.String[]

Ankara'nın Mamak ilçesinde bilinmeyen bir sebeple komşular arasında çıkan kavgada gergin anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da bir apartmanın bahçesinde komşu oldukları öğrenilen 5 kişi arasında bilinmeyen sebeple kavga çıktı. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 kişinin 2 kişiye ellerinde bulunan cisimlerle saldırdığı ve yaraladığı görülürken, çevredeki vatandaşların, 'yapmayın, hepimiz Müslümanız, ne olursunuz' ifadelerini kullanarak kavgayı durdurmaya çalıştıkları duyuluyor. - ANKARA

Ankara, kavga, Mamak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:44 Kaynak: İHA

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