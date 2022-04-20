Başkentte kontrolden çıkan araç iş yerine girdi - Son Dakika

Ankara'da bir anlık kontrolden çıkan araç dükkana girdi. Yaşanılan korku dolu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Mamak ilçesine bağlı Demirli bahçe Mahallesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, '06 CJK 974' plakalı 'Kartal' marka olarak bilinen aracının başında bir anlık gözü kararan sürücü, aracıyla kaldırımdan atlayarak giyim malzemeleri satan dükkana uçtu. Olay esnasında giyim dükkanının içerisinde olan dükkan sahibi ve içerideki müşterisi canını zor kurtarırken, araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Aracın kaldırımdan atladığı görüntüler anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza esnasında müşterisiyle birlikte içeride olduklarını belirten dükkan sahibi Ümit Kızılkaya, "Saat 15.00 ile 16.00 sularında dükkanın önünde oturuyordum. İçeri girdim Kuran okumak için. O esnada bir müşterim geldi dükkanın köşesine geçtik. Daha sonrasında bir ses geldi, sesle beraber kaldırımda koruma için bulunan top bariyer yerinden fırladı. Dükkan önünde bulunan malzemelere komple zarar verdi. Araç hızlı bir şekilde gelerek benim kepengin tam ucunda durdu. Allah esirgedi, verilmiş sadakamız vardı. İçeride müşteri vardı. Müşterim de çok korku yaşadı, biz de çok korku yaşadık. Olayın vahametini ve sebebini hala anlamış değiliz. Burada hiçbir şey kalmadı demir, tezgah. Allah'tan canımıza bir şey olmadı mala zarar geldi. Bununla şükrediyoruz Ramazan ayının hürmetine. Araç'tan inen vatandaş ne yaptığını bilmiyor, uyumuşum diye beyanatta bulundu" diye konuştu.

Olay anında çıkan ses nedeniyle oturdukları yerden sıçradıklarını belirten yan esnaf sahibi Serkan Sipahioğlu, "Dükkanda oturuyorduk biz de. Yoğun bir gürültüyle sıçrayarak dışarı çıktık. Bir baktık, bir tane araba yan dükkandaki komşumuza, içeri girmiş ama ben şoförle de konuştum. Bir anda gözüm karardı, kontrolü kaybettim diyor. O da bilmiyor ne olduğunu o da anlamamış zaten ama Allah korudu yani bir sürü insan gelip geçiyor buradan. Ucuz atlattık yine, bununla geçmiş olsun diyelim" ifadelerini kullandı. - ANKARA