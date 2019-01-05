Başkentte Kontrolden Çıkan Otomobil İki İş Yerine Çarptı
12 dakika önce
Ankara'da kontrolden çıkan bir otomobilin çarptığı iki iş yerinde hasar meydana geldi.
Ankara
'da kontrolden çıkan bir otomobilin çarptığı iki iş yerinde hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Keçiören
ilçesi Yunus Emre Caddesi'nde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DN 1466 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Araç
, caddede bitişik durumdaki kuru yemişçi ve hediyelik eşya dükkanlarına çarptı. Otomobilin çarptığı trafik lambasının direği de devrildi.
Kaza, söz konusu iş yerlerinin vitrinlerinde ve araçta hasara neden oldu.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis
ekipleri, otomobili kimin kullandığını belirlemek için çevredeki MOBESE kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:42 Kaynak: AA
Ünlü Rallici, Lüks Aracıyla Zincirleme Kazaya Karıştı
Ankara'da Bir Binada Patlama Meydana Geldi! 2'si Polis 5 Kişi Yaralandı
Gökçek, AK Parti'nin Görevden Aldığı İl Başkanını Topa Tuttu: İçimizde Gafiller Olabilir
Ankara'da 2'si Polis 5 Kişinin Yaralandığı Doğal Gaz Patlamasında Olay Yerinden İlk Görüntüler Geldi