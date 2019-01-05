Son Dakika Haberleri: Başkentte Kontrolden Çıkan Otomobil İki İş Yerine Çarptı

Başkentte Kontrolden Çıkan Otomobil İki İş Yerine Çarptı

12 dakika önce

Ankara'da kontrolden çıkan bir otomobilin çarptığı iki iş yerinde hasar meydana geldi.

Ankara'da kontrolden çıkan bir otomobilin çarptığı iki iş yerinde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Yunus Emre Caddesi'nde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DN 1466 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

Araç, caddede bitişik durumdaki kuru yemişçi ve hediyelik eşya dükkanlarına çarptı. Otomobilin çarptığı trafik lambasının direği de devrildi.

Kaza, söz konusu iş yerlerinin vitrinlerinde ve araçta hasara neden oldu.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, otomobili kimin kullandığını belirlemek için çevredeki MOBESE kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:42 Kaynak: AA

Keçiören, Ankara, Güncel
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