Başkentte kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı
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Başkent'te bir binanın bahçe duvarına çarparak takla atan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Başkent'te bir binanın bahçe duvarına çarparak takla atan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 07:58 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Erdem Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle bir binanın bahçe duvarına çarptıktan sonra takla attı.
Kazada, otomobilde bulunan B.K, H.M, E.A, H.E ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerindeki ilk müdahalelerin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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