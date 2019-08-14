Son Dakika Haberleri: Başkentte kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı
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Başkentte kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

48 dakika önce

Başkent'te bir binanın bahçe duvarına çarparak takla atan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Başkent'te bir binanın bahçe duvarına çarparak takla atan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Erdem Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle bir binanın bahçe duvarına çarptıktan sonra takla attı.
Kazada, otomobilde bulunan B.K, H.M, E.A, H.E ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerindeki ilk müdahalelerin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 07:58 Kaynak: AA
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