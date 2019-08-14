Başkentte kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

Başkent'te bir binanın bahçe duvarına çarparak takla atan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Başkent'te bir binanın bahçe duvarına çarparak takla atan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Erdem Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle bir binanın bahçe duvarına çarptıktan sonra takla attı.

Kazada, otomobilde bulunan B.K, H.M, E.A, H.E ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerindeki ilk müdahalelerin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Süper Kupa maçı öncesi Taksim'de cam bardak yasağı!

Bayram tatilinde trafik kazalarının acı bilançosu: 52 ölü, 427 yaralı

Kuleli Askeri Lisesi Araplara mı satıldı? CHP iddiayı Meclis'e taşıdı

Bakan Kasapoğlu, intihar girişiminde bulunan gencin hayatını kurtardı