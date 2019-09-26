Son Dakika Haberleri: Başkentte kooperatif yöneticilerine "yolsuzluk" operasyonu
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Başkentte kooperatif yöneticilerine "yolsuzluk" operasyonu

23 dakika önce

Ankara Otogar İşletmecileri Otobüs İşletmeciliği ve Servis Hizmetleri Taşıma ve İşletme Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, zimmete para geçirdikleri, kooperatifi zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Başkentte kooperatif yöneticilerine

Ankara Otogar İşletmecileri Otobüs İşletmeciliği ve Servis Hizmetleri Taşıma ve İşletme Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, zimmete para geçirdikleri, kooperatifi zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yolsuzluk Suçları Büro Amirliği ekiplerince, Ankara Otogar İşletmecileri Otobüs İşletmeciliği ve Servis Hizmetleri Taşıma ve İşletme Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu Başkanı ve üyelerine, zimmetine para geçirdikleri ve kooperatifi 3 milyon 200 bin liranın üzerinde zarara uğrattığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 26 şüpheliden 23'ü yakalandı.

Bilirkişi raporunda adı geçen yönetim kurulu üyelerinin, kooperatif kasasında bulunan parayla lüks giyim mağazalarında kendileri için harcamalar yaptığı, turistik alkollü gece kulüplerinde eğlendikleri ve 336 bin 127 lira tutarında çay ve ikram gideri harcaması yaptıkları belirlendi.

Kooperatifin yönetim kurulu üyelerinin ayrıca bir akaryakıt şirketinden sahte faturalarla 2 milyon 877 bin lira tutarında hayali akaryakıt ve madeni yağ alımı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan 23 kişi emniyete götürüldü.

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:46 Kaynak: AA
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