Son Dakika Haberleri: Başkentte Kore Müziği ve Dans Gösterisi

Başkentte Kore Müziği ve Dans Gösterisi

1 saat önce

Ankara'da Kore geleneksel müzik ve dans gösterisi düzenlendi.

Başkentte Kore Müziği ve Dans Gösterisi, System.String[]
Ankara'da Kore geleneksel müzik ve dans gösterisi düzenlendi.

Kore müziği ve danslarını tanıtmak üzere Güney Kore'den başkente gelen sanatçılar gösterilerini sergiledi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin Farabi Salonu'ndaki gösteriye Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler, sanatseverler ve davetliler katıldı.

Gilnori, Taepyeong, Gyeonggi, Arirang, Samulnori, Bongsan Tal, Nori ve geleneksel pop olmak üzere Kore kültürüne ait şarkıların seslendirildiği ve dansların sergilendiği gösteriyi izleyiciler ilgiyle izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:48 Kaynak: AA

Güney Kore, Ankara, Kore, Güncel
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