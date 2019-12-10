Son Dakika Haberleri: Başkentte korkutan trafo patlaması
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Başkentte korkutan trafo patlaması

6 saat önce

Ankara'da meydana gelen trafo patlamasında bazı bölgelerde elektrik kesintisi meydana geldi.

Başkentte korkutan trafo patlaması, System.String[]

Ankara'da meydana gelen trafo patlamasında bazı bölgelerde elektrik kesintisi meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir trafoda belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi. Sese uyanan ve panik yapan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama sonrasında çıkan yangına müdahale ederken, olayda ölen yada yaralanan olmadı. Soğutma işlemi sonrasında itfaiye ve elektrik ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Patlama sonrasında trafonun hasar görmesinden kaynaklı bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, olayın yaşandığı noktanın bitişiğinde bir ilkokulda tüm öğrencilerin derste olması olası bir facianın önüne geçti. - ANKARA

İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:26 Kaynak: İHA
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