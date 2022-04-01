Başkentte korkutan yangın - Son Dakika

Başkentte korkutan yangın

2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi

ANKARA - Ankara'da içinde engelli bir çocuğun da olduğu bir dairede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında ölen ve yaralanan olmadı.

Ankara'nın Mamak ilçesi Türközü Mahallesi 433. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın ilk katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Civarda bulunan esnaf ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dairenin içinde engelli bir çocuğun bulunduğu bilgisi üzerine yangına anında müdahale etti. O esnada dumanların havaya yükselmesini izleyen ve telefonuna kaydeden kalabalığı polis dağıttı. Güçlükle kontrol altına alınan yangında engelli çocuk sağ salim kurtarılırken, diğer bina sakinlerinden yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.