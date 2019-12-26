Başkentte korkutan yangın - Son Dakika
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Başkentte korkutan yangın

6 saat önce

Ankara'da 4 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın korkuttu.

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Ankara'da 4 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın korkuttu.


Ankara'nın Mamak ilçesi Türközü Mahallesi'nde 4 katlı bir binada henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü bodrum katında çıkan yangın, insanları korkuttu. Bodrum katında çıkan yangını fark eden apartman sakinleri olayı hemen polis ekiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de vatandaşların dumandan etkilenmemesi için apartmanda yaşayan vatandaşları tahliye etti. Olay yerine her ihtimale karşı sağlık ekipleri de gönderildi. Bodrum katındaki yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, apartmanda yaşayanların ise korku gözlerine yansıdı. - ANKARA

Bodrum, Ankara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:38 Kaynak: İHA
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